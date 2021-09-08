Lada Niva с мотором 1.8 без масложора: новые подробности

В начале осени стало известно о том, что тольяттинская компания «Супер-Авто» решила избавить внедорожник Lada Niva Legend от его главного недостатка – маломощного мотора, начав устанавливать на автомобиль 1,8-литровый 122-сильный двигатель от Lada Vesta. Накануне об этом проекте стали известны новые подробности
Для того, чтобы адаптировать мотор для «Нивы», инженерам «Супер-Авто» пришлось его серьезно модернизировать, так как целью было сохранение стокового для внедорожника навесного оборудования. Тем не менее, без определенных доработок не обошлось – машина вместе с новым мотором получила радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами, заимствованными у Niva Travel (экс «Шевроле Нива»), а также другой софт для контроллера управления двигателем. Место крепления «запаски» переехало из под капота на заднюю дверь.
Кроме того, специалистам тольяттинской фирмы удалось найти способ снизить традиционный для 1,8-литрового «вазовского» мотора угар масла, установив на него другие поршневые кольца, а также маслосъёмные колпачки. По их словам, эти манипуляции позволяют сократить «маложор» двигателя в 5-6 раз.
С новым силовым агрегатом внедорожник стал динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 оборотов в минуту крутящий момент будет таким же, как у Niva Legend со стоковым двигателем на максимальных оборотах. Показатели разгона с места до 100 км/ч также значительно улучшились, сократившись на 4-5 секунд (до 12-13 секунд).
Впрочем, как это часто бывает, за все хорошее нужно платить. Заявленная цена таких «НивоВест» – 1 миллион 200 тысяч рублей. Для сравнения, Niva Legend со штатным 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы стоит почти в два раза дешевле – от 649 тысяч 900 рублей.
Ахуехал мой автобус! Или нива на 83 лошади, как в старом японском мотоцикле или на 122 лошади снятых с 1,8, но за 1,2 ляма! и кольца с колпачками подкинули, чтоб меньше утекало. Собственно в старом ещё Соляриса 123 лошади снято с 1,6. Идеальный маркетинг
То, что инженеры из “Супер-Авто” модернизировали Ниву, молодцы. Но продавать её народу за 1.2 миллион…
Ей красная цена минимум 600 тыс. и максимум 800-900 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
Я бы сам купил себе такую Ниву, но не за 1.2 ляма.
Пусть АвтоВАЗ начнёт уже выпускать такие Нивы и снизит цены на них. Хорош уже народ грабить.
Манагеры АвтоВАЗа поражают своим незнанием нужд потребителей. Ниве-трехдверке и старого двигателя 1,7 вполне хватает. Она полегче, и ее берут не для покатушек и драйва. А вот пятидверке и Тревелу такой мотор не помешал бы, ведь динамика у них никудышная. Но 1,2 ляма?! Ребята, спуститесь на грешную землю, вы в России живете…
Хотите инвестировать производство – Ниву. половину цены – из Госбюджета, разлетятся как горячие пирожки, да ифинансы попадут по назначению, красная цена им 500- 60 тыс. руб….