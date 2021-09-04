На Lada Niva начали ставить 122-сильный мотор от Lada Vesta

Как известно, одним из главных минусов классического внедорожника Lada Niva Legend является его маломощный 1,7-литровый мотор, выдающий всего 80 лошадиных сил. Известная тольяттинская фирма «Супер-Авто» решила избавить «Ниву» от этого недостатка, заменив ее стоковый силовой агрегат на двигатель от Lada Vesta.

Пока такой автомобиль существует только в одном экземпляре. Под его капотом установлен 122-сильный мотор рабочим объемом в 1,8-литра.

По словам разработчиков, несмотря на использование более производительного двигателя, трансмиссия «Нивы» осталась без изменений, поскольку способна справляться с возросшим крутящим моментом. Кроме того, «Супер-Авто» сохранила заводским и все навесное оборудование внедорожника, что должно упросить его дальнейшую эксплуатацию.

В ближайшие планы компании входит выпуск 300 таких автомобилей, каждый из которых получит доработанный мотор 21179, избавленный от проблем с высоким расходом масла. На первых порах агрегат будет настроен на плавное трогание, поэтому на разгон с места до 100 км/ч у внедорожников будет уходить порядка 12-13 секунд (обычная «Нива» делает это за 17 секунд).

Планируемая цена мощной «Нивы» уже обозначена. За нее собираются просить от 1 миллиона 200 тысяч рублей.