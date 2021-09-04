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На Lada Niva начали ставить 122-сильный мотор от Lada Vesta

От: Алексей Шмидт
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Как известно, одним из главных минусов классического внедорожника Lada Niva Legend является его маломощный 1,7-литровый мотор, выдающий всего 80 лошадиных сил. Известная тольяттинская фирма «Супер-Авто» решила избавить «Ниву» от этого недостатка, заменив ее стоковый силовой агрегат на двигатель от Lada Vesta. 

Пока такой автомобиль существует только в одном экземпляре. Под его капотом установлен 122-сильный мотор рабочим объемом в 1,8-литра. 

По словам разработчиков, несмотря на использование более производительного двигателя, трансмиссия «Нивы» осталась без изменений, поскольку способна справляться с возросшим крутящим моментом. Кроме того, «Супер-Авто» сохранила заводским и все навесное оборудование внедорожника, что должно упросить его дальнейшую эксплуатацию.

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В ближайшие планы компании входит выпуск 300 таких автомобилей, каждый из которых получит доработанный мотор 21179, избавленный от проблем с высоким расходом масла. На первых порах агрегат будет настроен на плавное трогание, поэтому на разгон с места до 100 км/ч у внедорожников будет уходить порядка 12-13 секунд (обычная «Нива» делает это за 17 секунд).

Планируемая цена мощной «Нивы» уже обозначена. За нее собираются просить от 1 миллиона 200 тысяч рублей. 

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5 КОММЕНТАРИИ

  3. И кому нужна эта кароста за такие деньги, пусть разберут на запчасти и….. дальше знают

  4. Эту модель пора уже на помойку отправить, а не колдовать с ней. Древнее ведро

  5. Тоже новость… на ниву уже 15 лет как мотив от 12шки ставят 16 клапанные, ну правда умельцы в гаражах…. Неплохая машинка получается…

КОММЕНТАРИИ

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