Новый седан Geely Emgrand L показался на первых официальных фото

Компания Geely готовится к премьере нового седана, который получит весьма агрессивный внешний облик. В Сеть утекли первые официальные фотографии этой четырехдверки, название которой хорошо знакомо российским покупателям.

Автомобиль получит название Emgrand L. Автомобиль представляет собой модернизированную версию Emgrand GL, которая, в свою очередь, считалась преемницей обычного «Эмгранда», продававшегося в РФ.

От своего родственника, производство которого началось в 2016 году, новинка отличается гигантской радиаторной решеткой с сеткой, новые бамперы, другие фары (со светодиодными штрихами), «скошенные» светодиодные полосы ДХО, иные фонари, объединённые между собой горизонтальной светящейся линией, а также переехавшим с крышки багажника на уровень ниже номерным знаком.

По неофициальной информации, в основе Emgrand L лежит платформа BMA, на которой были построены свежий простой Emgrand и кроссовер Geely Binyue (в России Coolray). При этом, если взглянуть на техническую информацию, выгруженную с сертификационных органов КНР, колесная база седана составляет те же 2700 мм, что и у актуального GL (он спроектирован на «тележке» FE).

Как будет выглядеть салон седана, пока неизвестно. Скорее всего, внутри можно ожидать появления большого дисплея, объединяющего в себе экран цифровой «приборки» и тачскрин мультимедии.

Двигатель для модели заявлен только один – это 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 141 лошадиную силу. Трансмиссии – не указаны, но в Emgrand GL связку этому агрегату составляет как 6-ступенчатая МКП, так и вариатор.

Полноценная премьера Geely Emgrand L должна состояться в ближайшее время. Тогда же назовут его цены.