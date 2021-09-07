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«МАЗ» представил на Comtrans новый тягач 6410М9

От: Алексей Шмидт
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О том, что на выставку «Комтранс-2021» в Москву Минский автомобильный завод привезет новый седельный тягач МАЗ-6410М9 с колесной формулой 6×2, было известно еще до мероприятия, однако увидеть все ожидали немного другого. 

Новинка позиционируется как ответ российскому трёхосному тягачу «Камаз 65659» (6×2-2), серийное производство которого стартовало в Набережных Челнах этой весной. Однако не обошлось без сюрпризов. Конструкторы «МАЗ» решили пойти иным путем, сделав подъемной не заднюю, а среднюю ось, что увеличивает колесную базу и радиус поворота. Впрочем, такой подход используют многие мировые производители, так как он улучшает плавность хода машины. 

Предполагалось, что МАЗ-6110М9 будет комплектоваться двигателем Mercedes-Benz OM471 мощностью 475 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту «Евро-6», но на Comtrans привезли тягач с китайским мотором Waichai Power, соответствующий пятому экологическому классу. Выяснилось, что новую модель предложат сразу с тремя вариантами силовых агрегатов на выбор: кроме Mercedes-Benz у покупателей будет выбор из двигателей Weichai Power WP12 и WP13. Трансмиссии – «механика», так и «автомат».

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Все колеса седельного тягача получили дисковые тормозные механизмы, что должно не только положительным образом сказаться на сокращении тормозного пути, но и снизить вибронагруженность. 

А еще у МАЗ-6110М9 оказался на удивление небольшой бензобак, вмещающий всего 510 литров. 

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Кабина – 2-местная, с высокой крышей и двумя спальными местами, оборудованная системами кондиционирования воздуха и отопления. 

Арсенал нового тягача включает в себя целый комплекс современных электронных систем помощи водителю: EBS, ABS, ASR, ESP, AEBS и LDWS.

Когда новый седельный тягач Минского автозавода выйдет в продажу, неизвестно. О цене и стоимости обслуживания пока также остается только догадываться. Впрочем, в компании обещают удивить.

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