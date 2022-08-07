В Сети показали новый кроссовер «МАЗ-5440» 

Минский автомобильный завод имеет опыт долгосрочного сотрудничества с китайским JAC. На мощностях белорусского предприятия «Брестмаш” сейчас из китайских машинокомплектов выпускают фургоны и микроавтобусы, представляющие собой клоны модели JAC Sunray.

Но что, если в «МАЗ» решились бы расширить свое сотрудничество с «поднебесной» стороной? Независимые дизайнеры решили показать, как мог бы выглядеть первый кроссовер Минского автозавода под названием «МАЗ-5440».

По мнению авторов изображений, в основу новой модели «МАЗ», которая могла бы дебютировать в массовом автомобильном сегменте, лег бы кроссовер компактный «паркетник» JAS S3. Такой выбор обусловлен тем, что именно эта модель JAC является максимально простой с точки зрения конструкции, что позволит без особых финансовых усилий поставить ее на собственный конвейер.

Внешне показанный на рендерах автомобиль сильно напоминает дореформенный JAC S3, однако все же имеет ряд визуальных отличий от оригинала. Машине достались заваленные передние стойки кузова, которые плавно перетекают в покатую крышу и широкий спойлер на крышке багажника. Передняя часть кузова – полностью новая с уникальной радиаторной решеткой, выполненной в виде ячеек, модернизированными блоками дневных ходовых огней, а также пересмотренной головной оптикой.

Что касается технической стороны модели, то она, практически наверняка, перекочевала бы в «МАЗ-5440» с оригинальной модели. Кроссовер JAC S3, напомним, оснащается 1,5- и 1,6-литровыми атмосферными двигателями, выдающими 111 и 109 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссий для них выступает как «механика», так и вариатор. При этом привод может быть только передним.

Разумеется, в реальности ни о каком кроссовере производства «МАЗ» (по крайней мере сейчас) речи не идет, а опубликованные в Сети изображения являются лишь фантазией их автора (издание Naavtotrasse). Минский автомобильный завод сейчас находится в сложном положении и, как и российский «КамАЗ», ищет варианты импортозамещения ряда узлов и агрегатов для собственных грузовых моделей, поставки которых были уже прекращены или в перспективе могут быть остановлены.