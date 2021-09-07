«Камаз Компас»: конкурент «Газели NN» выйдет в продажу в 2021 году

Компания «КамАЗ» наладит производство и приступит к продажам нового малотоннажного грузовика «Компас», представленного на выставке коммерческой техники «Комтранс» в Москве, до конца 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами на проходящем в Москве мероприятии рассказал генеральный директор Камского автозавода – Сергей Когогин.

«Продажи будут в этом году. Мы, собственно говоря, сомнений не имеем. Производство будет в Набережных Челнах», – заявил господин Когогин, отметив также, что возможность организации сборки «Компасов» на мощностях «Соллерс Авто» никогда не рассматривалась.

Напомним, семейство легких и среднетоннажных грузовых автомобилей «Камаз Компас» будет включать в себя четыре модификации – полной массой 3,5 тонны, 5, 8 и 12 тонн. Управлять младшей версией можно будет с водительскими правами категории B. Начальные исполнения «Компасов» выступят в качестве конкурентов «ГАЗели NN». Средние бросят вызов «Валдаю Некст», а самые выносливые модификацию поборются за покупателей с «ГАЗоном Некст».

В основу конструкции машин ляжет новая платформа собственной разработки «КамАЗ», но бескапотную кабину «Компасы» получат не оригинальную, а заимствованную у китайского семейства JAC N-Series.