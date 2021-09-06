Как компактная «ГАЗель»: на Comtrans представлен «Соболь NN»

На столичной выставке «Комтранс-2021» «Группа ГАЗ» порадовала сразу несколькими премьерами. Сначала состоялся дебют городского автобуса «Валдай Сити», затем новых современных автобусов E-Citymax 12 и Citymax 9, а теперь модели «Соболь NN». Пока автомобиль представлен только в предсерийном обличии, но некоторые подробности, которые будут у товарной модели, уже известны.

Внешне машина выглядит как компактная «Газель», что неудивительно, учитывая, что именно с ней у «Соболь NN» максимальная унификация. Спереди установлена та же, что у родственника независимая подвеска, а задний мост также на рессорах, однако колеса – односкатные.

Линейка «Соболей» нового поколения будет включать в себя грузовой фургон, микроавтобус и грузопассажирский автомобиль. Последний как раз и был выставлен на стенде «Группы ГАЗ» в Крокус-Экспо. Длина всех версий составит 5,12 м, а высота будет зависеть от исполнения.

Внутренний объем кузова грузовых вариаций может быть равен 6,9, 7,7 и даже 9,2 кубометрам. Максимальная полная масса составит 3,5 тонны, но можно будет выбрать и 2,5-тонники.

В кабине нового «Соболя» установят переднюю панель, известную по моделям NN. Вместе с ней модели достанутся все известные опции, такие как: большой дисплей «мультимедийки», новый щиток приборов с цветным экраном, электронный стояночный тормоз и кнопка запуска двигателя.

Приводить в движение «Соболь NN» предстоит известному всем «газелистам» дизельному мотору 2,8 Cummins ISF мощностью 150 лошадиных сил, но кроме него в будущем могут предложить и альтернативный двигатель – 2-литровый бензиновый агрегат Evotech. Трансмиссия – механическая «шестиступка». Автоматической коробки передач пока в планах нет.

Когда новый «Соболь» появится в продаже – пока точно не известно, но, скорее всего, произойдет это уже в 2022 году. Полноприводные версии у модели тоже будут, но доберутся до конвейера чуть позже.