Lada Vesta 2022: известны новые подробности

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над фейслифтингом своего флагманского семейства Lada Vesta, премьера которого запланирована на 2022 год. Ранее в этом году стало известно, что автомобиль получит модернизированный дизайн, новый интерьер, доработанный двигатель и расширенный список опций, который будет включать в себя систему контроля «слепых» зон в зеркалах и бесключевой доступ в салон. Теперь же выяснилось, что «Весте» достанется еще одна современная функция.

Как сообщает издание «Kviring Drive VK Shop», Lada Vesta FL в люксовой комплектации получит электронную комбинацию приборов. Кроме того, по информации этого же источника, «Весте» действительно достанется доработанный 1,8-литровый двигатель с двумя фазовращателями и изменяемой геометрией на впуске, который будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Автомобиль должен серьезно прибавить по сравнению с предшественником с точки зрения жесткости кузова на кручение, а также в плане качества и подгонки материалов.

Цена новой «Весты», как утверждает автор поста в сообществе социальной сети «ВКонтакте», окажется существенно выше, чем сейчас просят за ее актуальную версию. Причем «АвтоВАЗ» может использовать известный в автомобильной среде маркетинговый ход, серьезно увеличив стоимость текущего семейства ближе к концу его жизненного цикла, тем самым сократив пугающую разницу между новой и «старой» моделями.

«АвтоВАЗ» о перспективном проекте по-традиции продолжает хранить молчание, поэтому как все это окажется на самом деле, узнаем не раньше 2022 года.