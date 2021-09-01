В Сети появился первый видеообзор конкурента Lada Vesta от Iran Khodro

В рамках автомобильной выставки «Интеравто», недавно прошедшей в Москве, иранская Iran Khodro показала три свои модели, которые в скором времени должны предпринять очередную попытку компании вернуться на российский рынок. Это будет четвертый раз, когда автопроизводитель из ближнего востока постарается прижиться в России.

В основе всех моделей лежит платформа Peugeot, а наиболее эффектным автомобилем с точки зрения внешнего облика выглядит IKCO Tara, спроектированный на платформе Peugeot-301. На него блогеры с канала «Автомобильная Россия» сняли подробный видеообзоры.

Авторы канала отметили, что с точки зрения определенных ключевых параметров (длина, ширина, высота и объем багажника) «Тара» превосходит Lada Vesta. Так, например, ее багажное отделение вмешает 506 литров, в то время как у отечественного седана этот показатель равен всего 480 литрам.

Франко-иранский седан оборудован дисковыми тормозами на всех осях. Спереди трудится подвеска McPherson, сзади – полузависимая балка. Приводит в движение автомобиль 1,6-литровый двигатель с чугунным блоком и алюминиевой головкой мощностью 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента, связку которому составляет 6-диапазонный «автомат» или пятискоростная «механика».

Салон не уступает бюджетным аналогам, производя впечатление довольно уютного. Внутри можно заметить кнопку запуска двигателя, электропривод водительского кресла, климат и круиз-контроли, а также люк в крыше.

Создавать собственную дилерскую сеть Iran Khodro не планирует, поэтому уже приступила к переговорам с местными автосалонами.