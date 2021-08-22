Маленький кроссовер Hyundai Casper: рассекречены технические подробности

Компания Hyundai готовит к выпуску новый кроссовер, который должен стать самым компактным в SUV-линейке автопроизводителя. Недавно стало известно, что автомобиль получит название Casper, а по фотографиям, опубликованным фотошпионами, выяснилось, что кроссовер получит цифровой кластер, схожий с последним Tucson, и большой жидкокристаллический дисплей в верхней части. Теперь же появилась информация о его линейке двигателей.

Моторная гамма Hyundai Casper была рассекречена журналистами «SHM Studio», в распоряжении которых появилась техническая документация. Ее «Каспер» получил в Южной Корее в ходе сертификации по уровню выбросов и шуму.

Длина автомобиля составит 3595 мм, ширина – 1595 мм, а высота – 1575 мм. Линейка двигателей модели будет состоять из литрового атмосферного и «наддувного» агрегатов Smartstream мощностью 76 и 100 лошадиных сил соответственно. Позже список трансмиссий пополнится и полностью электрической силовой установкой, но подробности о ней пока держатся в секрете.

Премьера «Хендай Каспер» состоится уже в середине сентября, а его продажи начнутся до конца года. Цены на кроссовер еще не объявлены, но их примерный диапазон будет лежать в пределах 8 – 10 миллионов вон (от 515 до 650 тысяч рублей по текущему курсу).