Как новый Land Cruiser 300 ведет себя на тяжелом бездорожье показали на видео

На японском YouTube-канале Land Cruiser Channel появилось сразу несколько видеороликов, в которых новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 проходят испытания тяжелым бездорожьем.

Территориальность тестов, включивших в себя так называемые «пончики» на песке, преодоление водных преград, прыжки с трамплина и езду по булыжникам в горах, не уточняется.

Кроме обычной модификации «трехсотого» в испытаниях также принимала участие спорт-версия LC 300 с индексом GR Sport. Во всех указанных дисциплинах Land Cruiser 300 показал себя на отлично.

Напомним, со сменой поколений легендарный японский внедорожник сохранил рамную конструкцию, но сменил платформу. Его продажи в России начались в июле этого года.

Новинка предложена для покупателей с 3,5-литровым V6, с отдачей в 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, а также 3,3-литровым «дизелем» мощностью 299 л.с. Ассистирует обоим десятидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Цены на новый «Ленд Крузер 300» начинаются с отметки в 5 миллионов 557 тысяч рублей, но по факту автомобили стоят значительно дороже из-за дилерских наценок.