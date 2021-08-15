«У Канье Уэста таких 15»: журналистка восхитились российским вездеходом Sherp N 1200

В распоряжение редакции индийского подразделения издания «Autocar» попал российский вездеход-амфибию «Шерп». По итогам тест-драйва на страницах журнала был опубликован отчет полный восторгов.

Автором статьи выступила девушка, которая хоть и не рискнула сама сесть за руль машины из-за сложного «рычагового» управления, но была впечатлена автомобилем. Ее восхитил размер колес вездехода, который оказался сопоставим с ее собственным. Впрочем, как она отметила также, со средним компакт-кроссовером «Шерп» не выглядит огромным. Хотя высота в 2,8 метра действительно является внушительным показателем.

Не меньший восторг у журналистки авторитетного автомобильного портала вызвала пневмоциклическая подвеска, способная на ходу накачать спустившее колесо, причем требуется на это всего несколько секунд.

«Если честно, эта пневмоподвеска – лучшее, на чем я когда-либо ездила» – заявила девушка, прокатившаяся в «Шерпе» в качестве пассажира.

Конечно же самым главным достоинством российского вездехода была названа его проходимость. Машина способна преодолевать углы в 35 градусов, что на деле представляет собой езду, смотря в небо, или же напротив, уткнувшись в землю.

«Это идеальный вездеход, у него плоское днище, которому не за что зацепиться, имеется насос, а если вы попадете в воду, то он ее просто откачает. А еще «Шерп» немножко амфибия. Он способен разгоняться в воде до скорости в 6 километров в час, а протектор его шин создан таким образом, чтобы работать как вёсла», – говорится в статье издания «Autocar».

Sherp N 1200, попавший на тест журналистам индийского офиса британской газеты, был оборудован дизельным двигателем и шестиступенчатой трансмиссией.

«Отличный автомобиль. Не удивительно, что у рэпера Канье Уэста таких 15!», – резюмировала журналистка.

Недавно редакция Daily-Motor.Ru назвала три самых крутых российских вездехода, одним из которых стал вышеупомянутый «Шерп».