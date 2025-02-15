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Подержанный вездеход-амфибия Sherp, недавно показанный в фильме «Чужой», ушел с молотка за 11 млн рублей

Текст: Михаил Романченко
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Вездеход-амфибия Quadro Sherp N 1200 уже много лет является одним из самых популярных автомобилей такого типа, которые заказывают крупнейшие мировые спасательные организации. Но недавно на него обратили внимание и киношники.

Машина снялась в фильме 2024 года «Чужой:Ромул», где по сюжету ее использовали в колонии Weyland Yutani по добыче полезных ископаемых. 

Пять дней назад один из таких автомобилей 2020 года выпуска был продан на аукционе «Bring a Trailer» в США за сумму в 120 тысяч долларов или около 11 миллионов рублей. Это практически соответствует цене нового Sherp N, за который в Штатах просят от 126 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей). 

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Кадр из фильма “Чужой:Ромул” 2024: справа – вездеход Sherp N1200

Речь идет о машине, оснащенной 3-цилиндровым турбодизельным мотором Doosan рабочим объемом 1,8-литра. Ассистирует ему 6-скоростная механическая коробка передач и система цепного привода на все четыре колеса. Мощность двигателя составляет 55 лошадиных сил. 

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Quadro Sherp N 1200 2020 года выпуска, проданный на аукционе за 11 млн рублей

Оснащение «Шерпа» включает в себя сиденья, предусмотренные для девяти человек, внутренний каркас безопасности, кондиционер, центральную систему подачки шин и сами покрышки никого давления размером 71 дюйм, обутые на колеса диаметром 25-дюймов. 

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Кроме того, вездеход-амфибия идет в комплекте со сцепными устройствами переднего и заднего ресивера, вспомогательными топливными контейнерами и аварийным люком на крыше. 

Sherp лишь немногим длиннее Suzuki Jimny (3480 мм против 3984 мм), но гораздо выше и шире японского внедорожника (2846 мм против 1720 мм и 2520 мм против 1645 мм соответственно). 

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Доступ в его салон осуществляется через большую откидную переднюю дверь, как BMW Isetta.

Машина обладает высокой проворностью и способностью форсировать даже самые сложные участки, недоступные для суперпродвинутых внедорожников.

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Фото:Bring a Trailer

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