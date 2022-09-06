Посмотрите на редкую версию вездехода-амфибии Sherp the Ark 3400

Знаменитый снегоболотоход Sherp, который завоевал большую популярность благодаря тому, что таких машин приобрел сразу 15 штук знаменитый рэпер Канье Уэст, был представлен в 2015 году. С тех пор о необычном вездеходе-амфибии успели снять множество роликов, включая тест от журнала «Autocar», в котором ведущая оказалась впечатлена возможностями машины. А теперь стало известно, что у «Шерпа» появилась пассажирская версия, одну из машин которой недавно выставили на продажу в США.

Автомобиль получил название Sherp the Ark 3400. Он представляет собой все тот же оригинальный «Шерп», но с рядом дополнительных преимуществ. Так, к примеру, снегоболотоход имеет увеличенную грузоподъемность, а также пассажирский прицеп, внутри которого может расположиться сразу 22 человека.

Окрашенный в арктический белый цвет автомобиль находится в Висконсине. И это не ранчо Канье.

Привлекательность такого транспортного средства, как Sherp the Ark, заключается в том, что прицеп можно конфигурировать по своему усмотрению, в том числе как медицинский блок или любой другой вид транспортного средства экстренного реагирования. Версия с сиденьями является базовой и включает два ряда кресел, расположенных друг напротив друга.

«Шерп» способен преодолевать любые препятствия, какие только можно придумать, включая подъемы или спуски по 40-градусным склонам или 30-градусным поперечным уклонам, а также работать в грязи или плавать. В последнем случае глубокие колеи на сельскохозяйственных шинах помогают Sherp the Ark передвигаться по поверхности воды.

Sherp the Ark имеет общую грузоподъемность 3400 кг и оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем Doosan D24 Turbo, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. На суше такой автомобиль способен развивать скорость до 30 км/ч, а на воде – до 6 километров в час.

Клиренс машины равен – 1,5 метрам, а трехосная система управления позволяет использовать прицеп в качестве якоря для подъема вездехода при преодолении особо сложных препятствий.

За Sherp the Ark просят 400 тысяч долларов или 24 миллиона 370 тысяч рублей. Для сравнения, до остановки производства такая машина стоила от 375 тысяч долларов (22 миллиона 850 тысяч рублей).