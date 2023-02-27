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На продажу в США выставили вездеход Quadro Sherp Pro

Аукционный дом Bring a Trailer продает вездеход Quadro Sherp Pro за 3 миллиона рублей

Текст: Михаил Романченко
Quadro Sherp Pro

Автомобили Sherp снискали высокую популярность не только среди поисково-спасательных и пожарных служб, но и некоторых американских знаменитостей. Так, к примеру, в гараже популярного рэпера Канье Уэста припарковано как минимум несколько таких вездеходов. Продается ли на аукционе один из них – не уточняется, но известно, что речь идет о машине 2020 года выпуска.

Габариты Quadro Sherp Pro: 3403/2514/2514 мм. Выставленный на торги экземпляр окрашен в черный цвет и имеет характерные для «Шерпов» оранжевые графические элементы на кузове. 

Вездеход оснащен 2-секционной передней дверью с откидным лобовым стеклом и специально предназначенной ступенькой для более легкого доступа в салон машины. 

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Опрокидывание Quadro Sherp Pro не боится, поскольку обладает специальным каркасом безопасности. При преодолении буераков этот элемент усиления кузова может использоваться в качестве поручней.

Приводит в движение внедорожную модель полуторалитровый «наддувный» дизельный силовой агрегат, выдающий 44 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-скоростная механическая трансмиссия и система цепного привода на все четыре колеса. 

Заявленный расход топлива Quadro Sherp Pro равен всего 2-3-литрам горючего на 100 километров, так что автомобиль не потребует больших трат на солярку.

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Машина оснащена 63-дюймовыми покрышками с регулируемым давлением, которые обуты на 25-дюймовые колеса.

Автомобиль может похвастать наличием дополнительных топливных баков и аварийного люка в крыше, а также оснащением, соответствующим современным массовым легковым машинам (порты USB в салоне, кондиционер и камера заднего вида).

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До окончания аукциона остается 7 дней. На момент написания этого материала последней ставкой является сумма в 40 тысяч долларов (почти 3 миллиона рублей).

Источник:Bringatrailer

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