На продажу в США выставили вездеход Quadro Sherp Pro

Автомобили Sherp снискали высокую популярность не только среди поисково-спасательных и пожарных служб, но и некоторых американских знаменитостей. Так, к примеру, в гараже популярного рэпера Канье Уэста припарковано как минимум несколько таких вездеходов. Продается ли на аукционе один из них – не уточняется, но известно, что речь идет о машине 2020 года выпуска.

Габариты Quadro Sherp Pro: 3403/2514/2514 мм. Выставленный на торги экземпляр окрашен в черный цвет и имеет характерные для «Шерпов» оранжевые графические элементы на кузове.

Вездеход оснащен 2-секционной передней дверью с откидным лобовым стеклом и специально предназначенной ступенькой для более легкого доступа в салон машины.

Опрокидывание Quadro Sherp Pro не боится, поскольку обладает специальным каркасом безопасности. При преодолении буераков этот элемент усиления кузова может использоваться в качестве поручней.

Приводит в движение внедорожную модель полуторалитровый «наддувный» дизельный силовой агрегат, выдающий 44 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-скоростная механическая трансмиссия и система цепного привода на все четыре колеса.

Заявленный расход топлива Quadro Sherp Pro равен всего 2-3-литрам горючего на 100 километров, так что автомобиль не потребует больших трат на солярку.

Машина оснащена 63-дюймовыми покрышками с регулируемым давлением, которые обуты на 25-дюймовые колеса.

Автомобиль может похвастать наличием дополнительных топливных баков и аварийного люка в крыше, а также оснащением, соответствующим современным массовым легковым машинам (порты USB в салоне, кондиционер и камера заднего вида).

До окончания аукциона остается 7 дней. На момент написания этого материала последней ставкой является сумма в 40 тысяч долларов (почти 3 миллиона рублей).