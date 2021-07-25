3 самых крутых отечественных вездеходов

Географическое положение с огромными территориями, в которых порой полностью отсутствуют дороги, наложило определенный отпечаток на развитие отечественного автопрома в классе сверхпроходимой техники. Редакция Daily-Motor.Ru назвала три самых впечатляющих вездеходов, которые сейчас выпускают в России.

Шерп

Вездеход «Шерп» встал на конвейер еще в 2015 году. Производством машины занимается предприятие в Петербурге. В 2016 году автомобиль принял участие в съемках одного из эпизодов популярного автошоу Top Gear. Приводит в движение вездеход полуторалитровый дизельный силовой агрегат, агрегатированный 5-ступенчатой «механикой». Максимальная скорость машины по земле составляет 45 километров в час, а на воде – 6 км/ч. «Шерпы» не только популярны среди охотников, рыбаков, но и просто любителей дикой природы по всему миру. Машину экспортируют на все континенты за исключением Антарктиды, а также часто используют в поисково-спасательных и природоохранных мероприятиях.

Шаман

Производство вездехода «Шаман» стартовало в 2012 году. Автомобиль с колесной формулой 8×8 предназначен для эксплуатации в труднодоступных районах Крайнего Севера. В качестве движущей силы для машины использован 3-литровый «дизель» Iveco мощностью 146 лошадиных сил. Ассистирует ему шестиступенчатая МКПП. Длина вездехода составляет 6300 мм, ширина – 2500 мм, высота – 2700 мм. Клиренс равен 450 мм. Машина вмещает до 12 человек и способна передвигаться по суше со скоростью от 2 до 70 километров в час, а по воде – до 7 км/ч.

Русак-3994

Детище нижегородского завода, расположенного в городе Богородск, вышло на рынок вездеходов в 2019 году. Спустя два года «Русак-3994» обзавелся грузовой версией. Восьмиколесная полноприводная машина спроектирована с оглядкой на эксплуатацию в тяжелых условиях, например арктических, поэтому способна выдерживать экстремально низкие температуры.

«Русак-3994» оснащен двигателем, известным по модели «Газель Next» – это 2,8-литровый турбодизельный мотор, выдающий 150 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая трансмиссия. Полная масса машины составляет 9 тонн, а показатель грузоподъёмности равен трем тоннам.