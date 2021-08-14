Полноприводные Haval Jolion добрались до дилеров в России

Компания Haval объявила о том, что дилерская сеть марки в России получила в свое распоряжение полноприводные версии кроссоверов Jolion еще 15 июля, однако о первых проданных машинах в таком исполнении стало известно только сейчас – в середине августа. Кроссоверы с трансмиссией 4×4 уже переданы клиентам, причем произошло это даже раньше, чем на родном для компании рынке – в Китае.

Самое интересное, это Одобрение типа транспортного средства, которое на полноприводные «Джолионы» начинает действовать только с 16 августа. При этом сам документ опубликовали в базе Росстандарта 12 августа.

В ОТТС указано, что в снаряженном состоянии масса полноприводного Haval Jolion на 200 кг выше, чем у моноприводного варианта, вышедшего в продажу еще в мае. Двигатель – GW4B15D (1,5-литра), мощность которого составляет 150 лошадиных сил и 230 Нм. В паре с ним работает роботизированная трансмиссия. Задняя подвеска – независимая.

Цены на «Хавал Джолион» с полным приводом, заявленные автопроизводителем, варьируются в вилке 1 миллиона 579 – 1 миллиона 749 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Впрочем, на деле итоговый прайс-лист из-за дилерской наценки может отличаться от РРЦ весьма существенно, порой достигая разницы в 400 тысяч рублей, пишут «Китайские автомобили».