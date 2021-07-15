В России начались продажи полноприводных Haval Jolion

Компания Haval объявила о том, что ее дилеры получили в распоряжение полноприводные версии нового кроссовера Jolion, который на старте продаж был предложен исключительно в переднеприводных модификациях.

Как сообщили Daily-Motor.Ru в пресс-службе «Хавейл», полноприводные «Джолионы» комплектуются 2-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Спереди установлена подвеска типа «Макферсон», сзади – «многорычажка». Крутящий момент на колеса передается через муфту «Халдекс» пятого поколения.

Полноприводные Haval Jolion предложены покупателям в двух комплектациях: Elite и Premium. Более простое исполнение оснащено камерой заднего вида, «парктрониками» и так называемым «зимним» пакетом, включающим в себя: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и рулевого колеса, а также передних и задних сидений. Мультимедийная система таких кроссоверов поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля через фирменное приложение.

Прерогативой версии Premium стало наличие двухзонного климат-контроля, камеры кругового обзора, электропривода водительского кресла в шести направлениях, тонированной задней полусферы и функции электроскладывания боковых зеркал. Кроме того, «богатый» вариант полноприводного «Джолион» оборудован 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем «мультимедии», беспроводной зарядкой для смартфона и цифровой «приборкой» с проекцией на лобовое стекло.

Цены на полноприводный Haval Jolion (комплектация Elite) начинаются от 1 миллиона 579 тысяч рублей. Версия Premium оценена в 1 миллион 749 тысяч рублей.