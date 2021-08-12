Новый кроссовер GAC GS8 добрался до дилеров

Премьера нового поколения кроссовера GAC GS8 состоялась две недели назад, а теперь стало известно, что первые автомобили начали прибывать в распоряжение китайских дилеров. Прием заказов на автомобиль еще не стартовал, но должен начаться до конца августа.

Со сменой генерации GS8 прибавил в размерах, а также получил новый дизайн и расширенный список опций. Внешне автомобиль отличается от предшественника другой головной оптикой, иными задними светодиодными фонарями, увеличившейся в размерах решеткой радиатора, массивными бамперами и видоизмененной линией остекления.

Длина кроссовера увеличилась с 4836 мм до 4876 мм, ширина – с 1910 мм до 1950 мм, высота – с 1770 мм до 1780 мм, а размер колесной базы оказался равен 2920 мм против 2800 у дореформенной модели. Архитектура автомобиля не изменилась – поперечное расположение двигателя, базовый передний привод, стойки МакФерсон спереди и многорычажка сзади.

Новый GAC GS8 будут продавать в КНР двух версиях: с 2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 252 лошадиные силы, работающим в паре с 8-диапазонным «автоматом», а также с гибридной силовой установкой на базе того же ДВС, агрегатированного электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System).

В список оснащения кроссовера войдут: трехзонный климат-контроль, система предотвращения фронтальных и боковых столкновений, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Цены на автомобиль еще не объявлены. По предварительной информации, за новое поколение GAC GS8 в Китае будут просить от 160 тысяч юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей по текущему курсу.

В России сейчас продают предыдущее поколение GAC GS8 по цене от 2 миллионов 98 тысяч рублей.