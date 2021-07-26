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Новое поколение кроссовера GAC GS8 представили официально 

От: Алексей Шмидт
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Компания GAC Motor представила новое поколение своего среднеразмерного кроссовера GS8, раскрыв некоторые его технические характеристики. Полноценная премьера модели состоится в ближайшие месяцы.

Второе поколение GS8 было спроектировано на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), разработанной силами собственных инженеров GAC. Габаритные размеры автомобиля оказались следующими: длина составила 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2920 мм. 

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Дизайн кроссовера выполнили с учетом последних изменений фирменного стиля бренда с гораздо более сдержанными линиями и формами, чем были у других моделей GAC.

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Также были подтверждены версии нового GS8. Кроссовер будут выпускать параллельно в двух «моторных» исполнениях: с 2-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом, работающим в паре с 8-диапазонным «автоматом», а также с гибридной силовой установкой, заимствованной у компании Toyota. Второй вариант подразумевает использование бензинового-электрического комплекса, в основе которого лежит 2-литровый турбомотор.

Внешне отличить «гибрид» от бензинового кроссовера можно будет по увеличенной диспропорциональной радиаторной решетке. 

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Как будет выглядеть салон нового GAC GS8 на официальных изображениях пока не показали. 

Напомним, актуальный GAC GS8 построен на лицензионной платформе Alfa Romeo 166 90-х годов. В России за эту модель просят от 2 миллионов 98 тысяч рублей.

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