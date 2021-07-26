Новое поколение кроссовера GAC GS8 представили официально 

Компания GAC Motor представила новое поколение своего среднеразмерного кроссовера GS8, раскрыв некоторые его технические характеристики. Полноценная премьера модели состоится в ближайшие месяцы.

Второе поколение GS8 было спроектировано на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), разработанной силами собственных инженеров GAC. Габаритные размеры автомобиля оказались следующими: длина составила 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2920 мм.

Дизайн кроссовера выполнили с учетом последних изменений фирменного стиля бренда с гораздо более сдержанными линиями и формами, чем были у других моделей GAC.

Также были подтверждены версии нового GS8. Кроссовер будут выпускать параллельно в двух «моторных» исполнениях: с 2-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом, работающим в паре с 8-диапазонным «автоматом», а также с гибридной силовой установкой, заимствованной у компании Toyota. Второй вариант подразумевает использование бензинового-электрического комплекса, в основе которого лежит 2-литровый турбомотор.

Внешне отличить «гибрид» от бензинового кроссовера можно будет по увеличенной диспропорциональной радиаторной решетке.

Как будет выглядеть салон нового GAC GS8 на официальных изображениях пока не показали.

Напомним, актуальный GAC GS8 построен на лицензионной платформе Alfa Romeo 166 90-х годов. В России за эту модель просят от 2 миллионов 98 тысяч рублей.