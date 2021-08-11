Geely готовит еще один новый Emgrand. Он будет похож на Toyota Avalon

Компания Geely работает над новым седаном, который должен расширить линейку обновленного Emgrand, представленного в мае этого года. Накануне в базе китайского минпрома появились его первые фотографии. Как будет выглядеть салон новинки пока остается загадкой. Данных о технике также еще нет.

Как видно на одном из выложенных в Сеть снимке, на корме машины имеется шильдик Emgrand L, поэтому есть вероятность, что новый седан окажется «растянутой» версией свежего «Эмгранд».

Передняя часть кузова седана выглядит агрессивно, получив массивную решетку радиатора с сеткой и большие черные «подковы» с интегрированными внутрь светодиодными элементами. В целом же «передок» нового седана «Джили» сильно напоминает флагманский седан Toyota Avalon. У китайской четырехдверки также имеются узкие фары и объединенные в единый блок светодиодные задние фонари.

Интерьер автомобиля еще не засвечен, но там, скорее всего, стоит ждать появления цифровой панели приборов и «мультимедийки» с большим сенсорным дисплеем.

О технической стороне информации пока нет. Вышедший в продажу в прошлом месяце Emgrand предложен китайским покупателям только с одним двигателем – полуторалитровым «атмосферником» мощностью 114 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором.

В России линейка Geely представлена исключительно кроссоверами. О возвращении на наш рынок седанов речи (по крайней мере пока) не идет.