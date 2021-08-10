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У Kia Mohave в России появилась шестиместная версия

От: Алексей Шмидт
Mohave

Компания Kia объявила о начале продаж на российском рынке «топовой» комплектации Premium+, оборудованной шестиместным салоном. Новое исполнение отличает более высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров второго ряда. Новый вариант «Мохав» оценен в 4 миллиона 299 тысяч 900 рублей.

Продажи нового Kia Mohave стартовали в России в ноябре прошлого года. Автомобиль предложен для покупателей с 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил, работающим в паре с 8-диапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом.

Mohave interior 1 low

В комплектации Premium+ внедорожник имеет два раздельных «капитанских» кресла с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду. Кресла оборудованы 3-уровневым обогревом и вентиляцией.

Mohave interior 2 low

Шестиместный Mohave предложен российским покупателям в трех вариантах цветовой отделки салона: черном Satin Black, светло-коричневом Saddie Brown и светло-сером Light Grey. 

Доступ к сиденьям третьего ряда в новой компоновке удалось сделать более комфортным за счет появления прохода между креслами второго ряда, а также удобной системе складывания второго ряда с кнопок, установленных непосредственно на креслах и дополнительно в багажнике.

Таким образом, с сегодняшнего для внедорожник «Киа Мохав» предложен на российском рынке в четырех исполнениях: Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Цены на автомобиль лежат в диапазоне 3 миллионов 859 тысяч 900 – 4 миллионов 299 тысяч 900 рублей.

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