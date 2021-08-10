Новый субкомпактный кроссовер Lexus LBX: первое изображение

Недавно профильные японские СМИ сообщили о том, что Lexus работает над новой моделью в сегменте кроссоверов, которая расположится в субкомпактном классе, заняв позицию на ступень ниже маленького «паркетника» UX. Как будет выглядеть такой автомобиль показали на первом рендере.

По неофициальной информации, кроссовер назовут Lexus LBX (это имя было запатентовано в прошлом году), и он окажется перелицованной версией кроссовера Toyota Yaris Cross.

Как видно на рендере (заглавное фото), такой вседорожник может получить более роскошный стиль оформления в сравнении с бюджетным «донором». При этом автомобиль должен сохранить пропорции оригинального Yaris Cross, в то время как дизайн его передней части и кормы будет выполнен с оглядкой на фирменный стиль премиального бренда.

Кроссовер представлен с узнаваемой решеткой радиатора, внутри которой использован рисунок в виде веретена, узкой светодиодной головной оптикой и массивным передним бампером.

На фото: Toyota Yaris Cross

Учитывая платформу (GA-B – разновидность архитектуры TNGA) линейка двигателей кроссовера будет включать как минимум гибридную силовую установку на базе полуторалитровой бензиновой «тройки», работающей в паре с электромотором. Совокупная мощность такого тандема составит 116 лошадиных сил, а связку ей составит электромеханический вариатор.