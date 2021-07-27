Lexus выпустит новый кроссовер, который будет дешевле UX

Компания Lexus готовится выйти в ультракомпактный сегмент SUV с новой моделью, которая расположится на ступень ниже модели UX.

Как сообщают профильные японские СМИ, ссылаясь на собственные источники, в основу нового «паркетника» Lexus ляжет та же платформа, на которой был спроектирован кроссовер Toyota Yaris Cross (GA-B). Продавать автомобиль будут в Европе, Японии и Австралии (там же, где сейчас представлен его собрат по «тележке»).

Учитывая возможности архитектуры в качестве силовой установки для нового кроссовера Lexus должен выступить тот же агрегат, которым комплектуют «Ярис Кросс». Это гибридная система на базе полуторалитрового ДВС, выдающая 100 лошадиных сил. Не исключено также, что для новой модели «Лексус» предложат собственную линейку более производительных двигателей, но такой расклад маловероятен и вряд ли позволит сделать новинку доступнее модели UX.

На фото Toyota Yaris Cross. Фото: Toyota

Тем не менее, Lexus практически наверняка наделит свой самый компактный в линейке SUV кроссовер рядом уникальных преимуществ, которых нет у Yaris Cross. В их числе может оказаться более мощный электрический довесок, чем в «паркетнике» Toyota на базе хэтчбека «Ярис ».

Напомним, в Японии цены на Toyota Yaris Cross сейчас начинаются от 1 миллиона 800 тысяч иен или 1 миллион 200 тысяч рублей по текущему курсу. Самым дешевым кроссовером Lexus на сегодняшний день является модель UX, за которую в России просят от 2 миллионов 600 тысяч рублей.