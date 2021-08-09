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В Казахстане разбили первый Toyota Land Cruiser 300. Он столкнулся с Camry

От: Алексей Шмидт
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Компания Toyota только недавно начала выдавать первые предзаказанные внедорожники Land Cruiser 300 своим клиентам, но один из них уже успел отличиться в аварии. Причем попасть в ДТП, столкнувшись с другим автомобилем японского бренда – Camry.

Фотографии с места происшествия опубликовал «Инстаграм-аккаунт» с ником «lc300.qa». Небольшая авария произошла в Казахстане, став первой (по крайней мере о которой известно) в постсоветском пространстве.

Последствия инцидента четко видны на снимках. У внедорожника «снесена» передняя правая часть, а также наблюдается протечка охлаждающей жидкости (красная лужа под бампером). Camry выдержала удар чуть хуже, чем рамный внедорожник, получив значительные повреждения капота, крыла и передней подвески. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а их водители, к счастью, не пострадали. 

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 вышел в продажу в Казахстане тогда же, когда и в России – с 1 июля 2021 года. Цены на внедорожник начинаются от 35 миллионов тенге. На российском рынке минимальный входной прайс на автомобиль составляет 5 миллионов 613 тысяч рублей. 

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, как в султанате Оман во время перевозки к дилерам с автовоза упали новенькие Land Cruiser 300. Часть машин оказалась не подлежащей восстановлению.

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