Новенькие Toyota Land Cruiser 300 упали с автовоза. Часть машин уничтожена

Инцидент произошел на одной из дорог султаната Оман. Новенькие Land Cruiser 300 направлялись к местному дилеру Toyota, а затем должны были быть переданы оставившим предзаказ в мае покупателям. Впрочем, их будущим владельцам придется дожидаться новой партии, поскольку до автосалона они не добрались (по крайней мере не все). Как выяснил Daily-Motor.Ru, автовоз, груженный японскими внедорожниками, потерял управление и перевернулся.

Водитель грузовой машины не пострадал, чего не скажешь о «трехсотках», большая часть из которых в результате падения с верхней палубы автовоза была в буквальном смысле уничтожена.

Автомобилям, оказавшимся в нижней части погрузчика, повезло чуть больше. Их, судя по опубликованному видеоролику в Instagram затем перегрузили в другой автовоз и отправили по назначению. Какова их дальнейшая судьба, не уточняется.

Напомним, премьера нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser состоялась 10 июня. Его продажи на некоторых рынках, включая ОАЭ и Японии уже стартовали. В Эмиратах цены на «Ленд Крузер 300» начинаются от 239 тысяч 900 дирхамов или 4 миллиона 720 тысяч рублей. В Японии за «трехсотку» просят от 5 миллионов 100 йен или 3 миллиона 325 тысяч рублей по текущему курсу.

Какой окажется цена LC300 в России, пока неизвестно. Прайс-лист на внедорожник обещают раскрыть в ближайшее время.