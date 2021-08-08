Универсал Hyundai Elantra N показали на первом изображении

Премьера «заряженной» версии седана Hyundai Elantra, получившей литеру N, состоялась в середине июля. Автопроизводитель назвал машину «спорткар на каждый день», но что, если пойти дальше, и сделать ее еще более практичной. Об этом задумались независимые дизайнеры из ателье SRK, показавшие «заряженный» универсал Hyundai Elantra на первом рендере.

Виртуальный прототип получил название Elantra N Station Wagon и отличается от своего собрата в кузове седан другой задней частью, которая не только увеличивает объем багажного отделения, но и должна положительным образом сказаться на его погрузочной высоте и проеме. Столь существенные перемены повлекли бы за собой изменение линии остеклении автомобиля, которое, как видно на рендере, обзавелось широким дополнительным боковым окном, протянувшимся вплоть до кормы.

Если бы такой универсал встал на конвейер, то практически наверняка перенял бы двигатель у своего собрата в кузове седан. Тот, напомним, оснащается доработанным 2-литровым турбомотором от европейского i30 N мощностью 280 лошадиных сил. Силовой агрегат позволяет четырехдверке разгоняться с места до первой «сотни» всего за 5,3-секунды. В случае с универсалом этот показатель мог бы оказаться чуть выше.

В России сейчас продают актуальное поколение седана Hyundai Elantra, за которое просят от 1 миллиона 449 тысяч рублей.

Ранее независимые дизайнеры показывали на рендерных изображениях, как мог бы выглядеть универсал Hyundai Solaris.