Сколько стоит превратить старый «Лада Ларгус» в «Ларгус FL»

Фото: Lada Largus Club/Instagram

Продажи обновленного Lada Largus стартовали на российском рынке этой весной. С так называемым фейслифтингом (на этапе производства модели присвоили индекс FL – Facelift) автомобиль пережил ряд визуальных изменений, включая перелицованную переднюю часть кузова, другой салон, появление современных опций и модернизированного восьмиклапанника ВАЗ-11189 мощностью 90 лошадиных сил.

Один из владельцев дореформенного «Ларгуса» решил выяснить, во сколько ему обойдется превращение своей машины в более современную. Фотографии проделанной работы были опубликованы в Инстраграм-аккаунте «Lada Largus Club».

Мужчина установил на свой Lada Largus Cross 2020 года бампер с X-образными молдингами, радиаторную решетку с ячеистым рисунком, фары от второго поколения Renault Logan, другой капот и передние крылья, а также пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя. В ближайшие планы входит дооснащение машины наружными зеркалами от Lada Vesta.

Кроме замены кузовных панелей, для того, чтобы все встало на свои места, пришлось вносить изменения и в подкапотное пространство. Так, например, были переварены лонжероны, полки крыльев и даже подрамник.

Весь список доработок обошелся мужчине в 200 тысяч рублей, правда искать запчасти для превращения своего «Ларгуса» в «Ларгус FL» ему пришлось около трех месяцев.

Напомним, цены на актуальный Lada Largus в России лежат в диапазоне 915 тысяч 900 – 983 тысяч 900 рублей.