Новый кросс-купе Lynk & Co 05+: 265 л.с. и карбоновый обвес

Компания Lynk & Co, входящая в состав концерна Geely, представила «заряженную» версию кроссовера 05. Автомобиль получил к названию приставку «+» и отличается от своего обычного собрата более спортивными элементами кузова, форсированным двигателем и расширенным оснащением.

Как пишет издание «CarNewsChina », кросс-купе Lynk & Co 05+ обзавелось продвинутым аэрообвесом, выполненным из углепластика. Стайлинг-пакет включает в себя новый передний спойлер, боковые «юбки», накладки на задний бампер, диффузор, а также антикрыло, установленное на крышке багажника.

Кроме того, «заряженной» версии Lynk & Co 05 достался новый зеленый цвет кузова, являющийся отличительной чертой итальянских суперкаров Lamborghini. Этот же оттенок использовался и при окрасе тормозных суппортов.

Самая значительная разница между простым Lynk & Co 05 и его версией с приставкой «+» заключается в мощности двигателей. В «горячем» исполнении производительность 2-литровой бензиновой «четверки» Volvo была увеличена со штатных 251 лошадиных сил и 349 Нм момента до 265 л.с. и 380 Нм. Ассистирует двигателю восьмискоростной «автомат» и система полного привода. Максимальная скорость нового кросс-купе составляет 230 километров в час.

В продажу в «Поднебесной» Lynk & Co 05+ поступит этой осенью. Цены на него уже объявлены. За кросс-купе будут просить от 270 тысяч юаней или чуть больше 3 миллионов рублей по текущему курсу.