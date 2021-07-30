Кросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo показали на скетчах

Компания Lynk & Co, являющаяся совместным проектом концернов Geely и Volvo, готовится к расширению списка своих моделей. На подходе купеобразная версия кроссовера с индексом 05, который появился в продаже в «Поднебесной» весной 2020 года. Новинка получит название Lynk & Co 05+ и будет отличаться от исходного кросса не только декором, но и более мощным турбомотором. Сегодня в Сети появились первые скетчи, на которых показано, как будет выглядеть такой купеобразный «паркетник».

Как видно на картинках, кросс-купе 05+ внешне отличается от стандартной «пятерки» наличием углепластикового обвеса, в который входят передний сплиттер и спойлер на багажной двери. Кроме того, у «плюс-версии» четыре прямоугольных патрубка выхлопа вместо двух, а также иной рисунок радиаторной решетки и 20-дюймовые колесные диски, идущие уже с базовой комплектации.

За счет обвеса длина кроссовера увеличится на 22 мм –до 4614 мм. Остальные габариты останутся прежними (ширина составляет 1879 мм, высота – 1628 мм, а размер колесной базы равен 2734 мм).

Как будет выглядеть салон пока остается загадкой. Скорее всего там появятся кресла с улучшенной боковой поддержкой и отделкой из алькантары, а также новые декоративные вставки ярких цветов.

Как и обычный Lynk & Co 05 его версия с приставкой «+» будет оснащена бензиновой 2-литровой «наддувной четверкой». Но в отличие от простой «пятерки» ее отдача будет составлять не 254 лошадиных сил и 350 Нм, а 265 л.с. и 380 Нм. В качестве трансмиссии предложат 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Премьера 05+ должна состояться в ближайшие месяцы. В продажу новое кросс-купе Geely и Volvo поступит до конца 2021 года.