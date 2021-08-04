Самая дорогая «Лада Нива»: первые «живые» фото и цена

В конце июля компания «АвтоВАЗ» анонсировала старт продаж внедорожника «Лада Нива Легенд» в обновленном исполнении Bronto. Живые продажи машин должны начаться в середине августа, но первые «экстремальные» Niva Bronto уже добрались до некоторых дилеров. Первые фотографии автомобиля опубликовал автосалон «Лада» в Череповце на своей странице в «Инстраграм».

Показанный на снимках автомобиль представлен в цвете «Терра» и «топовом» исполнении Prestige с «противотуманками», кондиционером, подогревом сидений и боковых зеркал. За такой вариант Niva Bronto будут просить 953 тысячи 900 рублей. Для сравнения, обычная «Нива Легенд» сейчас стоит от 632 тысяч 900 рублей.

Продавать Lada Niva Legend Bronto будут с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиные силы, работающим в паре с пятиступенчатой МКПП.

Как видно на фотографиях, обновленная «Нива Бронто», как и прежде, будет отличаться от простой Niva Legend отличается массивными пластиковыми бамперами, оригинальной радиаторной решеткой, накладками на колесных арках, защитой порогов, рейлингами, а также 15-дюймовыми колесными дисками, обутыми в «зубастую» резину. Кроме того, такой внедорожник имеет усиленный задний мост и увеличенный клиренс.

Но главные новшества Lada Niva Bronto заключаются в другом. Автомобиль получил полностью переработанную панель приборов с новой климатической системой, более комфортабельные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также улучшенный пакет шумо-и виброизоляции.