ДомойАвтоновости сегодняСамая дорогая «Лада Нива»: первые «живые» фото и цена

Самая дорогая «Лада Нива»: первые «живые» фото и цена

От: Алексей Шмидт
лада нива бронто

В конце июля компания «АвтоВАЗ» анонсировала старт продаж внедорожника «Лада Нива Легенд» в обновленном исполнении Bronto. Живые продажи машин должны начаться в середине августа, но первые «экстремальные» Niva Bronto уже добрались до некоторых дилеров. Первые фотографии автомобиля опубликовал автосалон «Лада» в Череповце на своей странице в «Инстраграм». 

Показанный на снимках автомобиль представлен в цвете «Терра» и «топовом» исполнении Prestige с «противотуманками», кондиционером, подогревом сидений и боковых зеркал. За такой вариант Niva Bronto будут просить 953 тысячи 900 рублей. Для сравнения, обычная «Нива Легенд» сейчас стоит от 632 тысяч 900 рублей. 

Снимок экрана 2021 08 04 в 16.23.13

Продавать Lada Niva Legend Bronto будут с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиные силы, работающим в паре с пятиступенчатой МКПП. 

Как видно на фотографиях, обновленная «Нива Бронто», как и прежде, будет отличаться от простой Niva Legend отличается массивными пластиковыми бамперами, оригинальной радиаторной решеткой, накладками на колесных арках, защитой порогов, рейлингами, а также 15-дюймовыми колесными дисками, обутыми в «зубастую» резину. Кроме того, такой внедорожник имеет усиленный задний мост и увеличенный клиренс.

Но главные новшества Lada Niva Bronto заключаются в другом. Автомобиль получил полностью переработанную панель приборов с новой климатической системой, более комфортабельные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также улучшенный пакет шумо-и виброизоляции.

Предыдущая статьяLada Vesta получит новую опцию за 20 тысяч рублей
Следующая статьяНовый Suzuki Swift Sport станет мощнее предшественника

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Mugen разработала обвес для нового Honda Civic

Японское ателье Mugen представило на суд общественности пакет доработок для нового, одиннадцатого по счету поколения Honda Civic. Стайлинг-комплект включает в себя исключительно внешние доработки.  По...

Дизайнер нарисовал новый «УАЗ Хантер». Получился Defender

УАЗ-3160: каким был прародитель внедорожника «Патриот»

Tesla Model X и танк посостязались в перетягивании каната

Дилерская наценка на Toyota Land Cruiser 300 в России может достигать 3 млн рублей и выше

У кросс-купе Genesis GV60 будет круглый селектор АКПП

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+