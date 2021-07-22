Новая Lada Niva Bronto выходит в продажу

Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте приема заказов на российском рынке самой дорогой версии внедорожника Lada Niva Legend. Модификация, которая покинула семейство «Нивы» в октябре прошлого года, вернется в двух вариантах исполнения: Luxe и Prestige.

В базовой версии оснащение внедорожника будет включать в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги на крыше, расширители колесных арок и 15-дюймовые колесные диски, обутые в покрышки МТ.

«Топовый» вариант Prestige дополнительно получит оригинальную радиаторную решетку и массивные пластиковые бамперы, а также обзаведется защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и «противотуманками».

Для обеих модификаций новой «Нивы Бронто» предложат дополнительное сертифицированное оборудование, включая возможность установки световой панели на крыше и выбора спец-окраски «Камуфляж».

В салоне самый укомплектованный вариант Niva Legend получит полностью переработанную панель приборов с новой климатической системой, более комфортабельные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также улучшенный пакет шумо-и виброизоляции.

Техническое оснащение модели будет повторять обычную «Нива Легенд» за исключением наличия у версии Bronto усиленного заднего моста и увеличенного клиренса.

Когда будет дан старт «живым» продажам внедорожника станет известно позднее. Тогда же объявят его цены.

Обычная Lada Niva Legend в комплектации Luxe с кондиционером и на 16-дюймовых колёсах сейчас стоит минимум 649 тысяч 900 рублей.