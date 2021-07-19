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Кросс-купе Lynk & Co 05+ показали на первых снимках

От: Алексей Шмидт
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Lynk & Co 05+ – это «заряженная» топовая версия простого шведско-китайского кросс-купе, представленного в 2019 году. Накануне в Сети появились его первые фотографии, которые китайские журналисты обнаружили в базе местного минпрома. 

Согласно официальной документации, технически Lynk & Co 05+ будет унифицирован с седаном Lynk & Co 03+, получив под капот 2-литровый «наддувный» двигатель мощностью 265 лошадиных сил и полноприводную трансмиссию.

Как видно на снимках, внешне автомобиль будет отличаться от обычного Lynk & Co 05 увеличенными колесными дисками, другим обвесом кузова, наличием спойлера на крышке багажника, а также четырех патрубков выхлопа. 

Салон «заряженного» кроссовера, судя по выгрузке с базы министерства промышленности КНР, сохранит все дизайнерские решения, которые имеются у традиционной версии этой модели, включая трехспицевый руль и большой 12,7-дюймовый сенсорный дисплей в виде планшета, занимающий практически всю центральную консоль. 

Премьера новой версии премиального шведско-китайского «паркетника» состоится в ближайшие месяцы, а продажи в КНР начнутся до конца года.

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Напомним, простой Lynk & Co 05 построен на модульной платформе CMA, разработанной инженерами Volvo. Его производством занимается завод Geely. В «Поднебесной» эта модель конкурирует с другими кросс-купе своей ценовой категории, такими как Skoda Kodiaq GT и Volkswagen Tayron X. За автомобиль просят от 227 тысяч 700 юаней или около 2 миллионов 569 тысяч рублей по актуальному курсу

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