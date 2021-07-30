Конкурент Land Cruiser Prado от Haval вышел в продажу

Компания Haval начала продажи на китайском рынке обновленного внедорожника H9, премьера которого состоялась накануне, 29 июня. Это уже третий рестайлинг китайского «рамника», который часто называют доступным аналогом Toyota Land Cruiser Prado. С очередным обновлением автомобиль постарались сделать ближе к его японскому конкуренту, как с точки зрения дизайна, так и оснащения.

Уникальность радиаторной решетки нового Haval H9 по сравнению со всеми его предшественниками заключается в полностью новом рисунке, который сменил горизонтальные планки на вертикальные ламели. Вместе с «грилем» изменению подвергся и передний бампер, а «противотуманки», интегрированные в него, теперь напоминают «клыки». Корма осталась той же, что и раньше.

В салоне изменения свелись к появлению новой мультимедийной системы с широким сенсорным дисплеем, а также переносу под него дефлекторов обдува и небольшим переменам в материалах отделки и декоре.

Двигатель с рестайлингом у Haval H9 остался прежним. Это 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, агрегатированный автоматической трансмиссией и системой полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

На российском рынке сейчас продают дореформенный вариант «Хавал Н9», за который просят от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Самая дорогая вариация этой модели оценена в 3 миллиона 150 тысяч рублей.