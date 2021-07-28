Вместо второго поколения: Haval в третий раз обновил внедорожник H9

Премьера полноразмерного внедорожника Haval H9 состоялась в 2014 году. С тех пор автомобиль пережил два рестайлинга (в 2017 и 2019 годах), а теперь представлен в третьей модификации. Все это наталкивает на мысль, что второго поколения H9 ждать не стоит. Тем более, у головного концерна Great Wall отныне имеется собственный внедорожный бренд Tank, модели которого так или иначе должны заметить «девятку».

Судя по официальным фотографиям, опубликованным компанией, новый H9 получил другую радиаторную решетку, рисунок которой выполнен в виде вертикальных планок вместо горизонтальных. Кроме того, у внедорожника появится новый бампер с вертикальными секциями противотуманок. Основной блок фар, как, собственно, и корма с боковинами, остались без изменений.

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В салоне существенной переделке подверглась передняя панель, которая теперь умещает в себе больший по размеру тачскрин без «горячих» клавиш управления. Вертикальные дефлекторы вентиляции заменили на горизонтальные решетки, а также пересмотрели декор интерьера.

Двигатель у обновленного Haval H9 в Китае прежний: 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. Дизельные версии китайского внедорожника имеются только у экспортных исполнений.

В продажу в «Поднебесной» реформенный H9 поступит до конца лета этого года. Когда внедорожник доберется до России и доберется ли вообще, пока неизвестно.