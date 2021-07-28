ДомойАвтоновости сегодняВместо второго поколения: Haval в третий раз обновил внедорожник H9

Вместо второго поколения: Haval в третий раз обновил внедорожник H9

От: Алексей Шмидт
NEW HAVAL

Премьера полноразмерного внедорожника Haval H9 состоялась в 2014 году. С тех пор автомобиль пережил два рестайлинга (в 2017 и 2019 годах), а теперь представлен в третьей модификации. Все это наталкивает на мысль, что второго поколения H9 ждать не стоит. Тем более, у головного концерна Great Wall отныне имеется собственный внедорожный бренд Tank, модели которого так или иначе должны заметить «девятку».

haval h9 2

Судя по официальным фотографиям, опубликованным компанией, новый H9 получил другую радиаторную решетку, рисунок которой выполнен в виде вертикальных планок вместо горизонтальных. Кроме того, у внедорожника появится новый бампер с вертикальными секциями противотуманок. Основной блок фар, как, собственно, и корма с боковинами, остались без изменений.

haval h9 3
Реклама

В салоне существенной переделке подверглась передняя панель, которая теперь умещает в себе больший по размеру тачскрин без «горячих» клавиш управления. Вертикальные дефлекторы вентиляции заменили на горизонтальные решетки, а также пересмотрели декор интерьера. 

haval h9 4

Двигатель у обновленного Haval H9 в Китае прежний: 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. Дизельные версии китайского внедорожника имеются только у экспортных исполнений.

В продажу в «Поднебесной» реформенный H9 поступит до конца лета этого года. Когда внедорожник доберется до России и доберется ли вообще, пока неизвестно.

Предыдущая статья«УАЗ Хантер» стал хитом в Японии. Его не успевают завозить из России
Следующая статьяНовый кроссовер Hyundai Casper будет стоить от 512 тысяч рублей

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+