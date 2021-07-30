Kia Stinger, который уже похоронили журналисты, может остаться в строю

В июле корейская пресса подтвердила слухи о том, что руководство Kia планирует отказаться от фастбэка Stinger, который оказался менее популярен, чем планировалось. Кроме того, по информации местных журналистов, автомобиль уйдет на покой даже раньше, чем ожидалось (не в 2024-м, а уже во втором квартале 2022 года). Впрочем, все пока не очевидно, поскольку официальные лица утверждают, что окончательное решение пока не принято.

Как утверждает издание «ChosunBiz», ссылающееся на вице-президента по дизайну Kia Карима Хаиба, в компании не собираются отказываться от «Стингера» и уже готовят его новое поколение. Если быть точнее, автомобиль сохранит только имя, но перейдет полностью на электрическую тягу.

Актуальный Kia Stinger сейчас продают в России по цене от 2 миллионов 509 тысяч 900 рублей. Автомобиль предложен на нашем рынке с 2-литровым двигателем T-GDI на 197 лошадиных сил или 247 л.с., а также 3,3-литровым V6 T-GDI на 370 «сил». В базовой комплектации корейский фастбэк предложен с задним приводом, а в остальных – с полным.