У Kia Stinger не будет преемника. От модели откажутся

В последнее время в Сети несколько раз появлялась информация о том, что руководство Kia планирует отказаться от фастбэка Stinger. При этом прекратить его производство по неофициальным данным собирались после 2024 года. Теперь же стало известно, что компания решила попрощаться с моделью намного раньше.

Как сообщает корейский портал «The KCB», «Киа Стингер» покинет конвейер уже во втором квартале 2022 года. Причины оказались банальны – топ-менеджмент Kia оказался недоволен низким спросом на модель. На момент запуска Stinger в реализацию в компании собирались продавать 1500 седанов в месяц, но по факту этот показатель оказался в несколько раз ниже запланированного.

Кроме того, «Стингер» столкнулся с другой неожиданной проблемой – так называемым «внутренним каннибализмом», когда его покупателей крадет Genesis G70.

По информации корейских СМИ, мощности предприятия Kia в Сохари, где сейчас собирают Stinger, будут модернизированы и переориентированы на производство электрифицированных моделей, таких как Carnival Hybrid.

В России, напомним, Kia Stinger обновился в марте 2021 года. За автомобиль просят от 2 миллионов 509 тысяч 900 рублей.