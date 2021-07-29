Суббренд Chery раскрыл седан, который прочат в конкуренты Geely Emgrand

Китайская автомобильная марка Cowin, входящая в концерн Chery, показала новый седан Xuandu. Четырехдверка поступит в продажу на местном рынке до конца года. Сегодня стали известны первые подробности об этой модели.

Пока автопроизводитель распространил только три изображения нового седана. Ряд технических характеристик ранее раскрыли по информации из базы китайского минпрома.

Как видно на картинках, Cowin Xuandu получит заниженный капот, хромированные «штрихи» на решетке радиатора, вытянутые фары, светодиодные L-образные ДХО и большие раздельные задние фонари.

Согласно данным, опубликованным в китайском сертификационном органе, длина Cowin составит 4666 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1483 мм, а размер колесной базы будет равен 2700 мм. Таким образом, по габаритам Cowin Xuandu окажется ближе всего к седану Chery Arrizo 5 Plus (его длина – 4680 мм, а колесная база – 2670 мм).

Салон ранее был засвечен на шпионском фото. Внутри автомобиля появится новое рулевое колесо от Chery, а также «мультимедийка» с расположенным над передней панелью сенсорным дисплеем.

Пока Cowin Xuandu сертифицирован исключительно с одним вариантом двигателя. Речь о полуторалитровой бензиновой «наддувной четверке» мощностью 156 лошадиных сил. Какая трансмиссия составит ей пару китайский минпром традиционно не публикует.

В продажу в «Поднебесной» четырехдверка поступит в третьем квартале этого года. Главным конкурентом для Cowin Xuandu местные СМИ видят новое поколение седана Geely Emgrand, который доберется до дилеров уже на этой неделе.