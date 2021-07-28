«Лада Гранта» может подорожать до 800 тысяч рублей

Президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор, вернувшийся к штурвалу Lada с 1 июня, рассказал о планах бренда на ближайшие годы, а также о смене курса марки с точки зрения ценообразования.

По словам специалиста, компания постарается выйти в более высокий класс с автомобилями C-сегмента, стоимость которых будет составлять от 1 и 1,2 миллионов рублей. При этом в линейке марки сохранятся и бюджетные модели, за которые будут просить от 750 – 800 тысяч рублей. В контексте с этим заявлением прозвучала актуальная цена Lada Granta, за которую сейчас, напомним, просят от 530 тысяч рублей.

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Ранее стало известно, что со сменой поколений самая бюджетная модель в линейке Lada переедет на новую платформу (Renault CMF-B). Автомобиль построят с оглядкой на третье поколение Renault/Dacia Logan, премьера которого состоялась осенью прошлого года. Очевидно, что именно «Гранте» и предстоит вновь оказаться самой доступной моделью Lada с базовой ценой в озвученном главой «АвтоВАЗа » диапазоне 750-800 тысяч рублей.

Неделю назад Николя Мор в честь 55-летнего юбилея российского автопроизводителя выступил с заявлением, в котором пообещал, что ближайшие четыре года компания «АвтоВАЗ» выпустит пять новых моделей. В их числе должны оказаться: обновленная Lada Vesta, автомобили семейства B-класса, третье поколение Lada Niva и новый кроссовер C-класса.