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«АвтоВАЗ» анонсировал новое семейство Lada

От: Алексей Шмидт
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Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор выступил с обращением в честь 55-летнего юбилея российского автопроизводителя, поздравив всех с такой знаковой датой, а также поделился информацией о том, чего ждать от компании в ближайшие годы.

«Впереди нас ждет 4 важных года, в течение которых мы выпустим 5 новых автомобилей «Лада», а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной «Нива» и абсолютно новое семейство сегмента B», – заявил господин Мор в рамках своего официального обращения.

О том, какие новые модели Renault появятся в продаже в России в ближайшие годы уже понятно. В следующем году на наш рынок выйдет новая генерация седана Logan и хэтчбека Sandero, тестовые прототипы которых неоднократно были замечены на дорогах Тольятти.

Что касается бренда Lada, то здесь пока не все так очевидно. Помимо нового поколения Lada Niva в список новинок войдет фейслифтинговая Lada Vesta, а также новый кроссовер C-класса, который будет представлять собой перелицованную копию Dacia Bigster. На ближайшие годы была запланирована и новая Lada Granta, но даже с учетом нее получается только четыре новые модели, а в анонсе их звучало пять. 

Ранее глава «АвтоВАЗа» пообещал, что несмотря на новую стратегию в линейке Lada будут представлены как дорогие модели с ценой более 1 миллиона рублей, так и бюджетные автомобили, стоимость которых окажется в пределах 600-800 тысяч рублей.

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