Обновленный Haval H9 бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado. Новые фото

Компания Haval готовится к обновлению своего большого рамного внедорожника H9. В Сети появились его новые шпионские фотографии, на которых можно рассмотреть не только внешний вид машины без камуфляжа, но и ее салон.

Рестайлинг не затронет платформу, внедорожные способности, кузов и двигатели модели, но принесет ей несколько визуальных перемен, а также как минимум одно техническое изменение. В стремлении навязать конкуренцию популярному японскому «рамнику» Toyota Land Cruiser Prado клиренс «китайца » увеличат на 15 мм – до 221 м. Он окажется на 6 мм больше, чем у «Прадо».

Длина внедорожника прибавит сразу 212 мм – до 5077 мм. Остальные габариты останутся без изменений. Ширина по-прежнему будет равна 1926 мм, а высота – 1900 мм. Размер колесной базы составит 2800 мм.

Дизайн обновленного H9 также приведут к общему знаменателю с его японским конкурентом. Как видно на фото, автомобиль получит радиаторную решетку с горизонтальными хромированными ламелями и массивной окантовкой из хрома снизу, другой бампер, новую светодиодную оптику и измененные ниши под «противотуманки».

В салоне появится большой дисплей мультимедийной системы, а также более дорогие и качественные материалы отделки.

Агрегатная сторона модели, как ожидается, останется прежней. Сейчас Haval H9 доступен в Китае с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

В продажу в КНР новый «Хавал H9 » поступит в продажу до конца этого года. Доберется ли он до России, пока неизвестно.