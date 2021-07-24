Новый Volkswagen Passat B9 окажется гибридом седана и универсала

Компания Volkswagen работает над новым поколением модели Passat. Автомобиль должен выйти в продажу в 2023 году. Накануне о нем появились первые подробности. Предполагалось, что автомобиль станет большим универсалом, но, как выясняется теперь, от задатков седана немцы все-таки не откажутся.

Как будет выглядеть такой автомобиль решили показать дизайнеры немецкого портала «Auto-Moto». По их мнению, новый «Пассат» станет гибридом седана и универсала. Аналогичную концепцию сейчас использует на китайском рынке Citroen C5 X и новый Ford Evos, которые, по заявлению их производителей, сочетают в себе «элегантность седанов, практичность универсалов и клиренс кроссоверов».

Ожидается, что длина VW Passat B9 увеличится с текущих 4,77 м до 4,86 м, а объем его багажного отделения дорастет до 660 литров.

Линейка двигателей, по слухам, будет включать в себя прежний 2-литровый «дизель», а также «мягкие» и подзаряжаемые «гибриды», способные без подзарядки проезжать до 100 километров.

Ранее сообщалось о том, что выпускать «Пассат В9» будут на заводе в Братиславе, однако по новым данным сборку модели могут наладить в чешских Квасинах, где сейчас осуществляется производство Skoda Superb.