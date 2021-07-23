Другая новая Hyundai Creta: теперь ее показали на видео

Мы уже рассказывали о том, что компания Hyundai готовится расширить список рынков сбыта второго поколения кроссовера Creta. Параллельно с Россией автомобиль должен поступить в продажу в Бразилии, где у этого «паркетника» появятся собственные особенности, а также литровый «наддувный» двигатель. Спустя несколько дней после публикации шпионских фотографий такой «Креты» с ней появилось первое видео.

Как видно на промо-видеоролике, бразильская Hyundai Creta второй генерации действительно внешне будет повторять российский вариант этого кроссовера. Из отличий можно выделить лишь чуть другую радиаторную решетку, которая получит больше хрома, а также три отверстия в нижней части вместо массивной плашки, использованной в нашей версии.

Что касается версий «Креты» для других стран, то визуальная разница будет заметна куда сильнее. Второе поколение Creta для Бразилии получит иную форму решетки радиатора, другие бамперы, третий стоп-сигнал, интегрированный в спойлер, а также дополнительные секции в задних фонарях.

Интерьер будет повторять салон российского варианта кроссовера. В «топовых» комплектациях можно расчитывать на 7-дюймовый дисплей панели приборов и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, у бразильского кроссовера будет вентиляция передних сидений, а также адаптивный «круиз-контроль». Все это нашей «Крете», увы, не досталось.

Об агрегатной стороне модели бразильский офис Hyundai пока не рассказал, но местные СМИ уверены, что под капотом реформенного «паркетника» 1,6-литровый «атмосферник», способный работать как на бензине, так и на этаноле, сменит литровая 120-сильная «турботройка». 2-литровый мотор мощностью 156 и 166 лошадиных сил должен остаться в строю.

Полный привод, в отличие от нашей Creta, бразильский вариант так и не получит. Впрочем, там он никому и не нужен.

Прием заказов на Hyundai Creta второго поколения в России уже стартовал. «Живые» продажи должны начаться на следующей неделе. Что касается Бразилии, то там автомобиль должны представить в ближайшие недели, а реализацию начать до конца года.