Другая новая Hyundai Creta: первые фотографии и подробности

В России второе поколение Hyundai Creta выйдет в продажу в конце июля, но на очереди для этой модели уже находится новый рынок Бразилии. Недавно латиноамериканский вариант кроссовера был сфотографирован в ходе рекламной съемки в Рио-де-Жанейро. Как видно на фотографиях, автомобиль в целом будет повторять нашу версию, но у него имеются и свои особенности.

Внешне предназначенный для Бразилии «паркетник» практически полностью повторяет российскую «Крета», отличаясь от машин, предложенных в других странах радиаторной решеткой иной формы, бамперами, а также наличием третьего стоп-сигнала, установленного не на багажной двери, а на спойлере. Кроме того, его задние фонари обзавелись дополнительными секциями.

При этом бразильская Creta нового поколения все же имеет определенные собственные особенности, которые включают в себя больше хрома на «гриле», а также три отверстия в ее нижней части, в то время как в России этот сегмент закрыт массивной плашкой.

Снимок салона подтверждает, что сходства с российской «Крета» будут и в интерьере. В латиноамериканский «паркетник» установят такой же 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы (в Африке его размер составляет 8 дюймов, а в Китае его заменяет большой вертикальный планшет). О другом оборудовании для бразильского SUV пока информации нет.

Что касается технической стороны новинки, то для латиноамериканского рынка под капот «второй » Creta прочат литровую «турботройку», заимствованную у семейства компакт-каров Hyundai HB20, а также прежний 2-литровый «атмосферник». Оба будут работать как на бензине, так и на этаноле. Привод, как и у первого поколения, скорее всего будет только передним (в России у этой модели есть и полноприводная версия).

В продажу на бразильском рынке новый «Хендай Крета» поступит до конца года. Производство модели наладят на местном заводе бренда. Сколько будет стоить автомобиль, пока неясно. Зато известно, на какую сумму можно расчитывать в России. На нашем рынке за новую Creta будут просить от 1 миллиона 200 тысяч рублей.