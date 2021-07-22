Toyota Land Cruiser 300: продажи в России стартовали

Компания Toyota объявила о старте живых продаж на российском рынке внедорожников Land Cruiser 300. Автомобиль предложен покупателям в трех комплектациях «Элеганс», «Комфорт+» и юбилейной 70th Anniversary по цене от 5 миллионов 613 тысяч рублей.

Новая генерация легендарного японского «рамника» переехала на глобальную платформу TNGA. Конструкция современной «тележки» позволила снизить центр тяжести автомобиля и улучшить его развесовку по осям. Жесткость кузова и рамы на кручение увеличилась на 20 процентов, а вес сократился на 200 кг.

Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, ставший со сменой поколений более брутальным. Длина внедорожника составляет 4950 мм при колесной базе в 2850 мм. Вес равен 2,58 тоннам.

На первых порах продавать новый «Ленд Крузер 300» в России будут с безальтернативным 3,5-литровым твин-турбированным V6 мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм. Ассистировать ему, как и другим доступным для этой модели двигателям, которые появятся позже, предстоит 10-диапазонной автоматической коробке передач.

В список оснащения внедорожника вошли: информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, «проекция» на лобовое стекло, электропривод руля, ионизатор воздуха, система активного подавления и оптимизации звука двигателя, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, теплоизолирующие задние стекла и многое другое.

В первый год продаж на российском рынке будет доступна исключительно 5-местная версия Land Cruiser 300. Вариант с третьим рядом сидений, который теперь будет складываться в ровный пол в багажнике, появится позже.

Все цены на “Тойота Ленд Крузер 300“ для России редакция Daily-Motor.Ru публиковала в начале июля. С тех пор они не изменились.