Длинная Нива покинет конвейер? Проверили слух

Слухи о том, что 5-дверный вариант Lada Niva Legend снимут с производства, ходят еще с прошлого года, когда в линейке «Лада» появился осовремененный внедорожник Niva Travel. В последний раз о том, что длинную «Ниву» отправят на пенсию сообщалось этой весной. Источник аргументировал эту информацию переносом производства «Нивы Тревел» на главный конвейер «АвтоВАЗа», где сейчас как раз и осуществляется производство в том числе пятидверного классического внедорожника. Якобы зачем компании два внедорожника с одинаковым форм-фактором кузова и идентичными характеристиками. Казалось бы объяснение вполне логично. Впрочем, все не так очевидно.

Сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ» опубликовало производственный план «АвтоВАЗа» на сентябрь. Согласно ему, в первый осенний месяц 2021 года Niva Legend 5-дв. будет выпущена в пяти комплектациях, совпадая по этому показателю с ее предполагаемой сменщицей Niva Travel, а вариантов окраски кузова для «классического» внедорожника запланировано даже больше, чем для «Тревел».

Лада Нива Тревел. Фото: Лада

Удлиненная «Нива Легенд» сложна и дорога в производстве – это факт. Но внезапно и окончательно отказаться от нее «АвтоВАЗ» не может. Внедорожник стоит заметно дешевле Niva Travel и приносит компании неплохие деньги, особенно в рамках госзаказов для различных служб и ведомств.