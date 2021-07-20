Новая Волга. Как она могла выглядеть в современной мире

Слухи о том, что «ГАЗ» собирается возродить «Волгу» ходят уже многие годы. Недавно велись разговоры, что модель вернется на конвейер Горьковского автозавода, но будет представлять собой перелицованную копию Skoda Octavia A8. Представители «Группы ГАЗ» оперативно открестились от этих сплетен, заявив, что такой проект даже не рассматривается. Тем не менее, это не мешает независимым дизайнерам демонстрировать собственное видение такого автомобиля. На этот раз новая Волга была нарисована художниками портала «Авто.Майл.ру».

По мнению авторов изображений, вернувшийся на конвейер ГАЗ-31105 получил бы более современные бамперы без металлических вставок, а также широкую радиаторную решетку и актуальные сейчас светодиодные фары. Лобовое и заднее стекла оказались бы вклеенными, без уплотнителей, а поворотники перенесли с крыльев на зеркала.

На окнах современной «Волги» видна хромированная окантовка, колеса – 17-дюймовые, а ручки в дверях выполнены под естественный хват. Корма выделяется широкими светодиодными фонарями и имитацией патрубков выхлопа по краям бампера.

О технической стороне такого автомобиля остается только догадываться. Вполне возможно, что под его капот установили бы тот же двигатель, которым сейчас комплектуют внедорожник УАЗ «Патриот». Это мотор ЗМЗ мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним идет и автоматическая трансмиссия, которая также могла оказаться в списке оснащения возрожденного нижегородского седана.