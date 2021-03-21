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Как могла выглядеть новая Волга в кузове универсал. Рендеры

От: Алексей Шмидт
Рендер: “Колёса.ру”

Универсал ГАЗ-22 «Волга» появился на свет в 1962 году. С тех пор модель с таким кузовом была практически у всех поколений этого среднеразмерного автомобиля. Независимые дизайнеры с портала «Колёса» решили показать, как могла выглядеть современная «Волга», если бы ее производство не прекратилось в начале 2000-х. 

Авторы рендеров, создавая виртуальную визуализацию машины, ориентировались на дизайн двух моделей: седана 3102 и универсала 24-02. Первая послужила основой для передней части кузова. Вторая, в свою очередь, выступила базой для профиля и кормы. 

Показанный на изображениях универсал имеет пропорции, схожие со своим прообразом. Модель сохранила большую колесную базу, длинный капот и задний свес, а также относительно короткий передний. 

Рендер: “Колёса”

Напомним, первые такие серийные модели комплектовались 2,4-литровым 105-сильным двигателем ЗМЗ-4022.10. Позже в продажу вышли машины с более мощными моторами.

ГАЗ-24-02, выступивший в качестве прообраза показанной на рендерах модели, был самым престижным и недоступным автомобилем своего времени. 5-дверный несущий кузов с 7-местным трансформируемым салоном этой модели по потенциальным возможностям с лихвой превосходил как Жигули, так и Москвичи.

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