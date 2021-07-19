Haval намекнул на скорый запуск сборки в Туле нового кроссовера

Компания Haval намекнула на скорое начало производства на собственном заводе в Туле (индустриальный парк «Узловая») нового кроссовера. Этой информацией поделились представители PR-отдела китайского бренда отвечая на вопрос подписчика в соцсети Instagram.

Пользователь nikonovalexander7 написал: «Ждем новый Haval H6». На что получил следующий ответ:

«Мы тоже! Обновление модельного ряда — важное событие не только для клиентов, но и для бренда. Пока активно тестируем мощности завода», — заявили представители российского офиса Haval.

Фото: скриншот с Instagram

Скорее всего, речь идет о третьем поколении кроссовера H6, который был заснят на конвейере российского завода Haval осенью прошлого года. Позже его изображения появились в базе Роспатента.

Ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего поделился с журналистами информацией о планах компании занять некой новой моделью нишу между кроссоверами F7 и H9.

В Китае третья генерация Haval H6 уже продается. Цены на нее варьируются в пределах 98 тысяч – 155 тысяч юаней или 1 миллион 120 тысяч – 1 миллион 770 тысяч рублей по текущему курсу. В России он практически наверняка окажется дороже, поскольку будет позиционироваться выше семейства F7 и F7x, за которое просят от 1 миллиона 560 тысяч до 2 миллионов 110 тысяч рублей.