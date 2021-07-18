Новый седан Volkswagen Lamando. Показано, как будет выглядеть его салон

В Сеть утекли первые фотографии интерьера нового купеобразного седана Volkswagen, который получит название Lamando и будет продаваться на китайском рынке.

Как видно на опубликованном снимке, Lamando 2022 модельного года будет отличаться от предшественника с точки зрения интерьера полностью другой передней панелью с большим дисплеем, объединяющим в себе виртуальную панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы.

Кроме того, салон немецкой четырехдверки пополнится новым селектором коробки передач и видоизмененным блоком управления климат-контролем.

Что касается внешнего вида нового «Фольксваген Ламандо», то он был рассекречен в начале этой недели. Судя по слитым в Сеть фотографиям, автомобиль получит динамичный профиль и нестандартное оформление «передка» с необычными фарами каплевидной формы и широким воздухозаборником в бампере.

Новинка была построена на платформе MQB Evo. Ее длина составит 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, а размер колесной базы будет равен 2731 мм. Для модели заявлен только один двигатель – 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в связке с 7-диапазонным «роботом» DSG7.

В продажу новый Volkswagen Lamando поступит осенью 2021 года. Главным и единственным рынком для него станет китайский.